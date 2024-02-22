Выкупать первые этажи в многоэтажках для детсадов хотят в Костанае

В Костанайской области пытаются решить проблему дефицита мест в детских садах. За последние 3 года охват детей от 2 до 6 лет дошкольным образованием вырос на 1,6% и составляет 91%. И этот показатель планируется увеличить еще на один процент за счет ввода новых детских садов в Аркалыке, Аулиекольском районе и Костанае.

Помимо этого в управлении образования просчитали еще один вариант решения проблемы.

«Сейчас есть возможность выкупа 1-х этажей зданий под частные детские сады в микрорайонах КСК и Юбилейном. Стоимость выкупа составляет от 350 до 450 тыс. за кв. метр, что гораздо дешевле строительства нового сада. Мы провели необходимые расчеты и готовы таким образом решать вопрос дефицита мест в дошкольных организациях города. Также это послужит примером для других регионов области», — говорит руководитель управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Еще одна проблема — малокомплектных школ в регионе все еще много. За 5 лет в области уже закрыли 63 школы. Зачастую в таких школах на протяжении целого ряда лет обучались один-два ребенка. Сейчас в 56 малокомплектных школах не набирается и 10 человек. А сохранить учебные заведения, по мнению акима области, можно с помощью патроната. В регионе официально числится лишь 142 патронатных воспитателя, которым государство платит зарплаты и деньги на содержание детей.

«К сожалению, у нас данное направление не развивается. У нас есть хорошие примеры, когда сами учителя берут на патронат. Вот, к примеру, учитель начальных классов Приозерной школы Алтынсаринского района Хасанова является патронатным воспитателем трех несовершеннолетних детей», — привел пример аким области Кумар Аксакалов.

А еще в 90 школах Костанайской области, а это 20 процентов от общего их числа, сейчас вакантными остаются должности руководителей и здесь, считает аким области, управлению стоит задуматься, почему это происходит, и, исходя из причины, решать проблему. Помимо этого, переподготовка педагогов должна идти раз в три года, но учителя учатся у нас один раз в два года, говорит аким. В связи с этим расходы из бюджета на эти цели увеличились в последнее время в 14 раз. Кумар Аксакалов рекомендовал управлению образования подходить к этому вопросу эффективней.

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