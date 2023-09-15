Выкупить жильё, которое взяли в аренду по госпрограммам, смогут казахстанцы

Казахстанцы смогут выкупить жилье, арендуемое в настоящее время без права выкупа в рамках госпрограмм. Правительство РК уже дало положительное заключение по соответствующему законопроекту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заключение Правительства было положительное, то есть отменить это понятие «без права выкупа» и все-таки дать людям выкупить. Единственное, приватизация будет с оговоркой. Ранее рассматривался вопрос реализации по остаточной стоимости и по рыночной. Однозначно по рыночной не будет. Будет по остаточной стоимости. Механизм приватизации сейчас рассматривается. Пока закон не примут, комментировать не могу, но приватизация будет», — сказал руководитель столичного управления жилья и жилищной инспекции города Астаны Ануар Саипов во время публичных слушаний в маслихате города.

По его данным, сейчас на балансе столицы числится около 5 тысяч арендных квартир без права выкупа для социально уязвимых слоев населения.

Ранее он отчитался по ситуации с очередниками на жилье из коммунального жилищного фонда города. В целом на сегодня очередь состоит из 46 тысяч 267 граждан. Это многодетные семьи, дети-сироты, государственные служащие, социально уязвимые слои населения, те, чье единственное жилье признано аварийным.

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