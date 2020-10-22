Вылетающих из-за границы домой казахстанцев не пустят в самолет без ПЦР-справки

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Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал дополнительные карантинные ограничения на международных авиарейсах, передает zakon.kz.
Он напомнил, что с 26 октября все пассажиры, в том числе казахстанцы, прибывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы.
Следует отметить, что дети до 5 лет освобождаются от справок ПЦР анализа. В этой связи, Казахстанцы планирующие перелеты в зарубежье или находящиеся сейчас за границей, должны учесть эти требования, — сообщил Байгабулов.
Он дополнил, что в случае отсутствия ПЦР-справки, казахстанцев не пустят на борт самолета из аэропорта вылета.
Решение об обязательном наличии ПЦР-справки у прилетающих из-за границы казахстанцев было принято на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области