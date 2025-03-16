За два первых месяца этого года в Костанае зарегистрировано уже 88 ДТП, в которых 120 человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция, по словам её сотрудников, постоянно отслеживает изменения ситуации на городских трассах, изучает причины, по которым чаще всего происходят столкновения автомобилей, наезды на пешеходов.

«Основными причинами ДТП являются невнимательность водителя при управлении транспортным средством, нарушение элементарных правил дорожного движения, таких как маневрирование, перестроение, несоблюдение безопасной дистанции, превышение скоростного режима», — отметила старший инспектор обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности Асемгуль Ерденова.

2025 год глава МВД республики объявил «годом профилактики» всех правонарушений, в том числе и влияющих на безопасность дорожного движения. Наверняка, костанайские автомобилисты заметили, что в последние дни на городских трассах стало заметно больше патрульных автомобилей. Полицейские провели операцию «Безопасная дорога», и уже подвели её итоги. За три дня в Костанае было выявлено 435 нарушений ПДД.

В состоянии алкогольного опьянения было выявлено три водителя. За выезд на полосу встречного движения четыре водителя. За пользование сотовым телефоном при управлении транспортным средством 20 нарушений. За совершение маневра неправильного 42 нарушения. Также, за непредоставление преимущества пешеходам, по статье 600, выявлено 40 нарушений», — говорит старший инспектор.

И почти в семидесяти случаях правила движения нарушили костанайские пешеходы. Они перешли проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

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