Вылетел на встречку. Авария произошла на трассе в Костанайской области

3 октября около 15.10 часов на трассе Костанай –Аулиеколь –Сурган произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП пострадали три человека.

37-летний водитель, управляя автомашиной «Ауди», возле поселка Талапкер Костанайского района выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота».

В результате ДТП водитель и двое пассажиров «Ауди» с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

Предварительная причина аварии – техническая неисправность автомобиля «Ауди». По данному факту начато досудебное расследование.

Полицейские еще раз обращаются к участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения.

Перед выездом на дальние расстояния проверять техническое состояние автотранспорта, соблюдать скоростной режим и не создавать аварийные ситуации.

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