USD 475.51
EUR 464.15
RUB 8.2
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Вылетел на встречку. Авария произошла на трассе в Костанайской области

Вылетел на встречку. Авария произошла на трассе в Костанайской области

3 октября около 15.10 часов на трассе Костанай –Аулиеколь –Сурган произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП пострадали три человека.

37-летний водитель, управляя автомашиной «Ауди», возле поселка Талапкер Костанайского района выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота».

В результате ДТП водитель и двое пассажиров «Ауди» с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

Предварительная причина аварии – техническая неисправность автомобиля «Ауди». По данному факту начато досудебное расследование.
Полицейские еще раз обращаются к участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения.

Перед выездом на дальние расстояния проверять техническое состояние автотранспорта, соблюдать скоростной режим и не создавать аварийные ситуации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Двоих россиян выдворили из Казахстана