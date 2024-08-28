Вылетел на «встречку». ДТП произошло на трассе в Костанайской области

27 августа около 11:00 часов на 47 километре автодороги «Костанай-Мамлютка» 37-летний водитель автомобиля Kia Rio, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, допустил столкновение с Hyundai Accent, который двигался во встречном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Kia Rio были доставлены в больницу с различными травмами. Пострадал и водитель Hyundai Accent.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

В ведомстве в очередной раз призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

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