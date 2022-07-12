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Вылетевший из Костаная в Турцию самолёт пришлось заправлять в Актау

og.ru/

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 12 июля текущего года во время подготовки к вылету рейса № 5280 «Костанай-Анталья», выполняемого авиакомпанией «SCAT», произошла технологическая приостановка процедуры заправки воздушного судна.

«В течении часа причина приостановки была устранена, но авиакомпанией было принято решение произвести заправку воздушного судна в другом аэропорту, для чего вышеуказанный борт вылетел из аэропорта Костаная», — сообщили в управлении.

Как сообщила пассажирка данного рейса в своем инстаграм аккаунте, дозаправляться они полетели в Актау.

Скриншот сторис из аккаунта instagram.com/ulya_zolotaya_rybka

 

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