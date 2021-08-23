В суде №2 вынесен приговор бывшему сотруднику костанайского департамента экономических расследований. Оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления Абзал Батырболатов обвинялся в систематическом получении взяток от индивидуального предпринимателя Мурата Уржанова, который, по версии обвинения, продавал алкогольную продукцию с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками. По версии обвинения, всего сотрудник госоргана незаконно получил 1 260 000 тенге.

Перед судом, по обвинению в пособничестве, предстали также логист Медет Тасбергенов, директор ТОО Зухра Нурбаева, и её зам Артем Зырянов. Тасбергенов и Нурбаева в суде признали свою вину, раскаялись, и просили не лишать их свободы. Зырянов заявлял, что просто выполнял указания руководства. В итоге судом он был оправдан. Батырболатову же назначено 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Пособнику Тасбергенову дали 4 года, взяткодателю Уржанову 2,5, в колонии средней безопасности.

Директора Нурбаеву суд приговорил к году лишения свободы в колонии с минимальным режимом безопасности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения. На постановление судьи также может быть подана частная жалоба.

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