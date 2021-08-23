USD 426.93
EUR 498.36
RUB 5.73
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Вынесен приговор бывшему сотруднику костанайского департамента экономических расследований

Вынесен приговор бывшему сотруднику костанайского департамента экономических расследований

Vinkmag ad

В суде №2 вынесен приговор бывшему сотруднику костанайского департамента экономических расследований. Оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления Абзал Батырболатов обвинялся в систематическом получении взяток от индивидуального предпринимателя Мурата Уржанова, который, по версии обвинения, продавал алкогольную продукцию с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками. По версии обвинения, всего сотрудник госоргана незаконно получил 1 260 000 тенге.

Перед судом, по обвинению в пособничестве, предстали также логист Медет Тасбергенов, директор ТОО Зухра Нурбаева, и её зам Артем Зырянов. Тасбергенов и Нурбаева в суде признали свою вину, раскаялись, и просили не лишать их свободы. Зырянов заявлял, что просто выполнял указания руководства. В итоге судом он был оправдан. Батырболатову же назначено 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Пособнику Тасбергенову дали 4 года, взяткодателю Уржанову 2,5, в колонии средней безопасности.

Директора Нурбаеву суд приговорил к году лишения свободы в колонии с минимальным режимом безопасности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения. На постановление судьи также может быть подана частная жалоба.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Как казахстанцы отдохнут в конце августа
Следующая новость

РТН Подробности. Айнура Джумагулова и Раймбек Мукашев