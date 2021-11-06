Вынесен приговор чиновнику, который незаконно издавал приказы о командировках подчиненных

Приговор назначен бывшему чиновнику за совершение мошенничества. Как установлено в ходе судебного следствия, он незаконно издавал приказы о командировках своих подчиненных.

Уже бывший заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Хилимхан Молдагулов в декабре 2020 года исполнял обязанности своего начальника. До этого, он не получил премию из-за назначенного ему дисциплинарного взыскания.

«Возник умысел в связи с тем, что решался вопрос о реорганизации, выделении рыбного хозяйства инспекции из структуры комитета, решался вопрос в том числе и по командировочным. В этой связи, в январе, возник умысел у Молдагулова, путем фиктивного составления документов, якобы, направляения в командировки должностных лиц»,- сказал судья Арман Кабенов.

Фактически состоялась только одна назначенная командировка, и та заняла один рабочий день, а не сутки. Но деньги сотрудники получали, половину передавали Молдагулову. Таким образом, согласно обвинению, Молдагулов смог получить для себя 89 тысяч тенге.

«Стороной защиты вообще оспаривалась возможность причинения ущерба инспекции. Но, изучив материалы, суд считает, что в данном случае, именно инспекция является потерпевшей. + Денежные средства на командировки выделялись инспекцией. Данный способ, считается, что способ хищения именно мошенничество», — говорит судья.

Смягчающим вину обстоятельством суд счел ряд хронических заболеваний Молдагулова, а также его положительные характеристики с места работы. Отягчающих обстоятельств усмотрено не было.

Суд приговорил Молдагулова Хилимхана признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 часть 3 пунтк 2 УК, и назначить ему наказание 3 года лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Молдагулова взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание ему назначено в учреждении со средним режимом безопасности.

Приговор может быть обжалован.

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