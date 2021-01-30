Вынесен приговор экс-начальнику колонии «Черный беркут»

Экс-начальнику колонии «Черный беркут» вынесли приговор, сообщает zakon.kz.

Как сообщает sputnik.kz, в Житикаринском районном суде прошли судебные заседания по делу Армана Абилева — бывшего начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3, которое известно как «Черный беркут».

Абилева обвинили по двум статьям Уголовного кодекса – 366-й (Получение взятки) и 287-й (Незаконное приобретение и хранение оружия).

Бывшего начальника колонии приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, то есть он будет содержаться без охраны, но под контролем и надзором администрации учреждения. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

По материалам следствия было установлено, что, будучи начальником колонии, Абилев вымогал у осужденного Эдуарда Хана миллион тенге за общее покровительство. Причем делал этот через другого заключенного. С подробностями дела можно ознакомиться по ссылке.

В конце августа 2020 года стало известно о задержании Армана Абилева, который на тот момент был начальником «Черного беркута». Его подозревали в получении взятки в размере 1 миллиона тенге за «общее покровительство осужденному».

«Черный беркут» — учреждение чрезвычайной безопасности ДУИС Костанайской области. Здесь отбывают наказание особо опасные преступники.

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