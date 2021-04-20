Вынесен приговор костанайцу, который напал с ножом на женщину на улице

Покушение было совершено осенью 2020 года. Оно попало в объектив камеры наблюдения. Запись быстро распространилась по соцсетям. Сам подсудимый заявлял, что не хотел женщину убивать, однако суд усмотрел в его действиях прямой умысел, передает alau.kz

Напомним, преступление было совершено 14 ноября 2020-ого года, что называется «средь бела дня», в Костанае, на улице Гагарина, бывшей Гвардейской. На скамье подсудимых 41-летний Сергей Крайчинский, в течение 20 лет судимый за кражи, один раз за разбой. За, уже предпоследнее преступление, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его свобода была судом ограничена. В день совершения преступления гражданский муж Натальи Давыдовой, Денис Асылбаев по предложению Крайчинского выпить пива, пригласил его к себе в дом, и, по его словам, на пару часов занял у него 20 тысяч тенге. Желание вернуть долг у Крайчинского возникло намного раньше обозначенного времени. Он, покинув их дом через двадцать минут, остался стоять у ворот двора, где его вновь встретила отправляющаяся в больницу Давыдова. Между ними начался словесный конфликт. Женщина призналась, что грубо «отправила гостя подальше». Через несколько минут она увидела его уже у автобусной остановки, где и произошло нападение. Женщина до сих пор отходит от ранений. Крайчинский заявлял, что умысла на убийство у него не было, и поэтому вину он признает частично. Но суд счел его виновным полностью.

«Оценив действия Крайчинского, суд пришел к выводу, что он нанес ножом множественные удары по телу потерпевшей Давыдовой, в том числе и в область расположения жизненно важных органов, а именно в область брюшной полости и спины. Из просмотренной на судебном заседании видеозаписи, видно, что удары наносились с достаточной силой и даже когда потерпевшая упала на землю, и перестала оказывать активное сопротивление, Крайчинский продолжал наносить ей удары ножом», — сказал судья Жолдыбай Метаев.

Умысел на убийство, который, по мнению суда, у Крайчинского несомненно был, он не довел до конца только потому, что потерпевшая перестала сопротивляться и упала. Кроме того, благодаря очевидцам ей была оказана своевременная помощь. Суд не усмотрел оснований для переквалификации статьи «Покушение на убийство» на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью», как того просил сам подсудимый и его защита.

«Назначить ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору Сарыкольского районного суда Костанайской области, сроком 1 год 6 месяцев, Крайчинскому окончательно назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы», — зачитал приговор судья.

В колонии с максимальным режимом безопасности, суд назначил Крайчинскому принудительное лечение от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

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