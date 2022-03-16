Вынесен приговор. Опасный рецидив усмотрен судом в действиях жителя Костаная

41-летний мужчина, условно-досрочно освободившийся из колонии два года назад, в декабре прошлого года совершил особо-тяжкое преступление.

Тот за несколько дней до этого, вместе с двумя своими друзьями избил Турсынбека. Он сам подошел к Житенову, который его сначала не узнал, и, так как был с «похмелья», сам предложил выпить. Для этого мужчины сняли на сутки квартиру на улице Чехова, куда и принесли спиртное. Воспоминания о недавнем избиении привели к конфликту и драке. После драки и распития спиртного Житенов схватился за нож, и дважды ударил им обидчика в шею. В ходе процесса подсудимый утверждал, что не хотел убивать своего знакомого, а только пытался его успокоить, после его нападок. И даже сам предлагал ему вызвать скорую помощь, но Байгазин отказался. Защита Житенова просила переквалифицировать его деяние, на «Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Однако, суд рассмотрев все материалы оснований для этого не нашел, и признал Житенова виновным в совершении умышленного убийства.

Житенову назначено наказание 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. На основании статьи 62 УПК, признан в действиях Житенова опасный рецидив преступления.

Суд отмечает, что Житенов в момент совершения этого преступления, был освобожденным условно-досрочно, и все еще не отбыл предыдущее наказание за тяжкое преступление. Приговор пока в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

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