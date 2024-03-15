Вынесен приговор похитившему церковную утварь из костанайской часовни

Павлодарцу вынесен приговор в Костанае. Согласно материалам дела, 9 января 58-летний, неработающий мужчина похитил из алтаря костанайской часовни церковную утварь.

Стоимость её была оценена в 600 000 тенге. Дело рассмотрено судом в сокращенном порядке. Прокурор просил назначить обвиняемому 3,5 года лишения свободы. Подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся, что суд, вместе с активной помощью в розыске похищенного имущества, счел смягчающим вину обстоятельством.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с установлением пробационного контроля.



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