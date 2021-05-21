Вынесен приговор полицейским, которые принуждали жителя Костанайской области к торговле наркотиками

Перед судом предстали 25-летний Григорий Троян и 24-летний Александр Снесарь, уже бывшие сотрудники управлении полиции Рудного. Первый работал в должности участкового инспектора, второй оперуполномоченным отдела криминальной полиции, передает alau.kz

Однако, как гласит обвинение, они нарушили принятую присягу, использововали свое служебное положение, вопреки интересам службы, для совершения преступления против здоровья и нравственности, и коррупционного преступления.

«Подстрекали Поддубного, через интернет-ресурсы, приобрести наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, с целью дальнейшего, беспрепятственного, незаконного сбыта, с целью извлечения незаконной, материальной выгоды, обеспечивая общее покровительство и непривлечение к уголовной ответственности, получали различные от Поддубного суммы денежных средств», — говорится в речи гособвинителя Нино Капанадзе.

Так называемые «соли» или «скорости», ранее судимый рудничанин Поддубный сбывал другим жителям города в течение двух месяцев. В июне прошлого года он приобрел на вырученные средства крупную партию запрещенных веществ, однако большая её часть была похищена из тайника неизвестным человеком. «Крышующие» его, молодые полицейские, обвинили его в присвоении наркотиков.

«Троян и Снесарь стали вымогать у него денежные средства в размере 30-и тысяч тенге ежедневно. С середины июня по 2 июля 2020-ого года, Поддубный перевел Трояну и Снесарю денежные средства в качестве взятки, на общую сумму 100 тысяч тенге», — сказала в суде гособвинитель.

При передаче последней части из этой суммы, в 25 тысяч тенге, полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности департамента полиции Костанайской области. В суде подсудимые вину не признали. На протяжении всего процесса они отказывались от дачи показаний, говоря только то, что дело против них сфабрикованно, и следствием допущена масса нарушений.

Однако суд признал Геннадия Трояна и Александра Снесаря виновными в совершении преступлений, и назначил им в качестве наказания 12 и 13 лет лишения свободы, соответственно, в колонии с максимальным режимом безопасности. Бывшие участковый и оперуполномоченный лишены званий и права занимать должности на госслужбе.

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