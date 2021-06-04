В Костанае вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли двое детей

Сегодня в суде №2 Костаная Виктору Маслюку вынесен приговор, передает alau.kz
Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Судья назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии с минимальным режимом безопасности.
Напомним, автокатастрофа произошла 25 июля на трассе Костанай — Рудный. По версии обвинения, водитель ВАЗ-2115, в котором находилось четверо взрослых и двое детей, при повороте налево, не пропустил патрульную машину.
Она, в попутном направлении ехала на другое ДТП. Произошло столкновение. Дети, двенадцати и четырёх лет погибли, в том числе и ребенок подсудимого. Подсудимый обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц». Его жена проходила по делу потерпевшей, как и ещё четыре человека, включая и полицейского–водителя.
Всего по делу будут опрошены почти два десятка свидетелей и экспертов.
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