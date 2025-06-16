Специализированным межрайонным судом по уголовном делам рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Костанайской области за убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку.

30 мая 2003 года в ночное время в городе Костанае, после совместного распития алкогольных напитков подсудимый Л. вызвался проводить свою знакомую Е. до дома. По пути следования он предложил потерпевшей вступить с ним в половую связь, и после отказа последней задушил её руками, затем скрылся с места происшествия.

Подсудимый в суде вину не признал и просил его оправдать.

Потерпевшая просила назначить подсудимому строгое наказание.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие у него психического расстройства, не исключающего его вменяемости, что прямо предусмотрено уголовным законом.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также других обстоятельств, в том числе, что после совершения убийства он был осужден приговором суда от 23 ноября 2018 года за другое преступление и отбывал по нему наказание, суд по совокупности уголовных правонарушений, путём частичного сложения наказаний окончательно назначил подсудимому Л. наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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