Вынесен приговор заместителю акима Костанайского района

Костанайским районным судом вынесен приговор в отношении заместителя акима Костанайского района, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Судом установлено, что заместитель акима района, являясь председателем земельной комиссии, с апреля по август 2020 года под разными предлогами отказывал в предоставлении права временного возмездного землепользования директору ТОО «Ремдортехник», осуществляющему законную предпринимательскую деятельность на основании лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых (песок) месторождения «Сафроновское» Костанайского района.

Впоследствии заместитель акима вопреки требованиям Земельного кодекса РК, выходя за пределы своих полномочий, вынудил директора ТОО «Ремдортехник» согласиться финансировать заведомо невозможную газификацию части улиц села Заречное, расположенных рядом с месторождением, как условие для выдачи земельного участка. При этом, определив фирму подрядчика, которой директор ТОО «Ремдортехник» передал денежные средства в сумме 10 820 000 тенге.

Тем самым, были нарушены законные права и интересы ТОО «Ремдортехник» и причинен существенный вред в крупном размере.

Санкция статьи 362 ч.4 п.3 УК предусматривает безальтернативный вид наказания – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Судом в качестве смягчающих ответственность обстоятельств учтено наличие на иждивении малолетних детей.

В качестве отягчающего ответственность – совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Судом подсудимый был признан виновным по предъявленному обвинению и с учетом, установленных по делу обстоятельств, личности подсудимого, назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.

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