Вынесено решение по делу девушки, которая обвинялась в сдаче несуществующих квартир в Костанае

inbusiness.kz
Подсудимая, бывшая воспитанница рудненского детского дома, сообщила суду, что после выпуска уехала в Костанай, отучилась в колледже, но постоянно испытывала финансовые трудности, не смотря на то, что пыталась зарабатывать рукоделием.
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Вместе с сожителем денег им не хватало, и тогда девушка начала мошенничать. Со сдачей несуществующих квартир обманывала людей на небольшие суммы, максимум на 40 000 тенге.
Делала это, чтобы заработать деньги на продукты и жилье. Все предъявленные иски, в общем на 200 тысяч тенге, девушка признала. Она частично выплатила нанесенный потерпевшим ущерб.
Суд счел, что для исправления будет целесообразно назначить Коробке 3,5 года ограничения свободы с назначением пробационного контроля. Ежегодно она должна отработать 100 часов общественных работ, чтобы заработать деньги и рассчитаться с потерпевшими.
В случае нарушения пробационного контроля ограничение свободы заменят на реальный срок.
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