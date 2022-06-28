Вынесено решение по делу девушки, которая обвинялась в сдаче несуществующих квартир в Костанае

Подсудимая, бывшая воспитанница рудненского детского дома, сообщила суду, что после выпуска уехала в Костанай, отучилась в колледже, но постоянно испытывала финансовые трудности, не смотря на то, что пыталась зарабатывать рукоделием.

Вместе с сожителем денег им не хватало, и тогда девушка начала мошенничать. Со сдачей несуществующих квартир обманывала людей на небольшие суммы, максимум на 40 000 тенге.

Делала это, чтобы заработать деньги на продукты и жилье. Все предъявленные иски, в общем на 200 тысяч тенге, девушка признала. Она частично выплатила нанесенный потерпевшим ущерб.

Суд счел, что для исправления будет целесообразно назначить Коробке 3,5 года ограничения свободы с назначением пробационного контроля. Ежегодно она должна отработать 100 часов общественных работ, чтобы заработать деньги и рассчитаться с потерпевшими.

В случае нарушения пробационного контроля ограничение свободы заменят на реальный срок.

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