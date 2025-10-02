 Ya Metrika Fast
Выпала из авто и попала под колеса пассажирка такси в Костанае

— Сегодня, 11:09
Изображение для новости: Выпала из авто и попала под колеса пассажирка такси в Костанае

pixabay.com

По факту ДТП на перекрёстке улиц Гоголя и Алтынсарина, в ходе которого из салона такси во время движения выпала пассажирка и на неё наехал следом двигавшийся автомобиль, полицией возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

Водитель такси привлечён к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Пострадавшая госпитализирована в больницу.

В полиции напоминают: согласно Правилам дорожного движения, все пассажиры обязаны использовать ремни безопасности во время движения, вне зависимости от места в салоне.

Соблюдение этих требований — важное условие личной безопасности.



