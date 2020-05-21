В Житикаре выпавшего из окна ребёнка спас студент

Это случилось 4 апреля. На пульт «102» отдела полиции Житикары поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа квартиры одного из домов 7 микрорайона выпал малолетний ребенок и остался жив, сообщает пресс-служба ДЧС области.

Его спас житель города Темирлан Абдыгалиев, который в этот день находился у себя дома. Он увидел, что на 3 этаже противоположного дома в открытом окне стоит мальчик на вид 3 лет. Не раздумывая, Темирлан выбежал на улицу, и побежал в сторону его дома. Ребенок пел песни, потом отпустил руку и сорвался вниз. Молодой человек успел поймать его за ногу. Одной ножкой малыш все же ударился о землю.

«Я дома пил чай, вдруг увидел, как на подоконнике соседнего дома стоит маленький ребенок. Я быстро одел куртку и бросился туда. Когда подбежал к дому, увидел, как мальчик стоит и дрожит от страха. А потом он сорвался. Долго еще перед моими глазами была эта картина и большие глаза малыша, которыми он так шокировано смотрел на меня после падения. Не хочется думать, чем бы все закончилось, так как в месте падения был асфальт», — вспоминает тот день Темирлан.

Этот героический поступок отдел полиции района не оставил незамеченным.

20 мая начальник отдела, подполковник полиции Болат Иманов вручил благодарственное письмо маме спасителя Анар Шакуовой. От имени личного состава поблагодарил ее сына за активную гражданскую позицию и проявленное мужество при спасении жизни человека.

Сам герой, спасший маленькую жизнь, сейчас находится в Актобе. Он студент третьего курса «Баишев высший медицинский колледж».

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