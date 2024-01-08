Выписывайте штрафы! Аким Костаная поручил активней работать с подрядчиками, которые убирают снег

За первую неделю января этого года в Костанае уже выпала половина месячной нормы осадков, и будет еще больше отмечает глава областного центра, и, если город не очищать от снега вовремя, на дорогах, по его мнению, возникнет настоящий коллапс.

Сейчас город обслуживают 5 подрядчиков. И ко всем у главы города есть замечания к работе.

«Если день ночь взять, у нас работает от двухсот до трехсот единиц техники, ночь день и людей более 200 человек. Претензии мы сказали, летом говорили подрядчикам, покупайте технику. Три компании взяли мощные снегопогрузчики, грейдера, но не хватает, когда у нас день через день снег мы начинаем буксовать», — сказал на совещании аким Костаная Марат Жундубаев.

Аким рекомендовал подрядчикам брать технику в аренду. Сейчас бизнесменам отправлены первые предупреждения, еще два таких и акимат будет подавать в суд на расторжение договоров с ними, подчеркнул Марат Жундубаев. Подрядчики же в свою защиту ссылаются на большое количество мешающих им автомобилей. Этот вопрос поручено решать с полицией.

«Не будете убирать, будем штрафовать, эвакуаторами будем вывозить. люди буду жаловаться, но будем так делать, будем приучать. надо цивилизованно подходить. но вы сперва обеспечьте. Полиция, предупреждение, ПКСК, чтобы не стали, я говорю на проезжей части, не во дворах, там ПКСК должны обеспечить, на проезжей части, где проходит межкварталка», — отметил аким.

Сейчас подрядчикам дано 3 дня на то, чтобы сделать город более свободным от снега. Аким также напомнил, что крупный и средний бизнес должен сам чистить от снега свои территории и вывозить его, как и внутренние дворы в многоэтажках — ПКСК, частому сектору акимат готов расчистить дороги.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.