Выпивал, избивал. 27-летняя женщина с ребенком сбежала от мужа в Костанае

В Костанае жертвы бытового насилия могут обратиться за помощью в частный фонд. Там им окажут психологическую помощь, при необходимости предоставят жилье, а детей определят в детский сад или школу. Платить за такие услуги не нужно. Сейчас в фонде вместе с детьми живут 8 женщин, которые оказались в непростой ситуации, передает alau.kz

У 27-летеней Гульнары (имя изменено в целях безопасности) трое детей. Два ребенка от первого брака сейчас живут у ее мамы в России. А вот 6-месячный сын от второго брака, вместе с ней уже несколько дней находится в частном фонде для жертв бытового насилия.

«Муж выпивал постоянно, начинал избивать, постоянно угрожал. Я боялась за своего ребенка. Я просто не знала куда обратиться, я оказалась на улице с ребенком. Я не знала куда, к кому обратиться», — поделилась Гульнара.

После очередного скандала Гульнара в буквальном смысле ушла в никуда. Она оказалась на улице, без вещей, денег и с ребенком на руках. Ей помогли прохожие, направили к специалистам соцзащиты, а уже те связались с фондом и теперь Гульнара здесь. Вчера специалисты привезли ее вещи и сейчас помогают ей справиться со стрессом. Но Гульнара не одна такая, в фонде живут еще 7 женщин, все они жертвы бытового насилия.

«У нас даже была такая ситуация мы помогали женщине из Петропавловска. Эта наша женщина с Рудненской пропиской, которую избил муж и увез в Петропавловск. Нам пришлось поднимать нашу полицию, они созванивались с Петропавловском. Выехал туда наряд, разобрались, женщину вернули назад. Было очень много слов благодарности. Мы даже сами не ожидали, что нам так далеко придется оказывать помощь», — рассказала психолог частного фонда «Катализатор прогресса» Ольга Раабе.

Психолог отмечает, что эти женщины уже сильные, ведь нашли в себе силы обратиться за помощью. Но есть и множество тех, кто терпит, надеется, что все наладится. По мнению специалистов, многие конфликты можно решить, обратившись к психологам. Но есть определенная грань.

«Если уже доходит до рукоприкладства и до невыносимого состояния, где в семье существовать невозможно, конечно обращайтесь к нам. Мы будем вам помогать. С детьми у нас работает воспитатель, по выходным дням у нас есть курсы английского языка для детей. Ну и у нас работает в фонде соцработник, психолог, мы работаем с нашими мамочками», — указала Ольга Раабе.

Женщинам в фонде помогают с документами, трудоустройством, определением ребенка в детский сад или школу. Помощь консультативную оказывают и по телефону горячей линии. Все это на бесплатной основе. Кстати, и самому фонду тоже помогают. Некоторые предприниматели привозят новую одежду для мам и детей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.