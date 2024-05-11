Выплачивать помощь дачникам пострадавшим от паводка начали в Костанайской области

Претендовать на единовременную социальную помощь в Казахстане могут отдельные категории граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сейчас в Костанайской области эту выплату получают люди, пострадавшие от паводка. Сумма единая по всему Казахстану — это 100 МРП. В Костанайской области эти деньги смогли получить уже 3128 человек на общую сумму больше 1 млрд тенге. В их числе и пострадавшие дачники.

«То есть базе привязки, что это единственное жилье, не единственное, то есть простой дачник в летнее время сажал огород, ухаживал за ним. а осенью собирал урожай, они тоже получают эту выплату, так как им бы нанесен ущерб. Обязательно домик должен быть. то есть имущество и факт ущерба имуществу», — Максим Устинов, заместитель руководителя Управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области.

Дачники, чьи участки оказались затопленными в результате большой воды, не сразу вошли в список пострадавших. Но документы от них все комиссии принимали. Сейчас деньги получили уже 800 владельцев дач. И это число будет увеличиваться, отмечают в управлении соцзащиты, на рассмотрении еще почти 1000 заявлений от них. Специалисты рекомендуют людям перед обращением за выплатой проверить наличие нужных документов.

«В отделе занятости того региона, где подтопило обращаются пишут заявление, нужно удостоверение личности правоустанавливающий документ на дачный участок, соответственно, комиссия выезжает составляет акт обследования, который подтверждает тот факт, что вода зашла, испортилось имущество, то есть нанесен ущерб семье», — рассказал Максим Устинов.

При этом прием заявлений на единовременную выплату продолжится. Этот механизм помощи, подчеркивают специалисты, не привязан к действию ЧС в регионе, но все же они просят пострадавших от паводка людей не оставлять это дело на потом.

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