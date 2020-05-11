Выплата 42 500 тенге: прием заявок приостановлен

Прием заявлений на выплату 42 500 тенге приостановлен в Казахстане. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что 42 500 тенге получили 4,5 миллиона человек.

«С 11 мая приостановлен прием заявлений на пособие 42500 тенге. Но те, заявление, которые были поданы до 11 мая, Минтруда рассмотрит и случае положительного заключения выплатит 42 500 тенге», — цитирует Telegram-канал министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова.

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