Выплата компенсаций жертвам политических репрессий: новые правила

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, включающим характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания.

Так, говорится, что документы, необходимые для назначения денежной компенсации, представляются в госкорпорацию «Правительство для граждан» в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

При подаче заявителем полного пакета документов заявителю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

После обращении заявителя за назначением денежной компенсации в отделение государственной корпорации специалист отделения госкорпорации осуществляет проверку на наличие у заявителя факта назначения или подачи заявления на назначение выплаты.

При получении сведений из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, подтверждающих факт назначения соответствующей выплаты или подачи заявления на назначение денежной компенсации, заявителю вручается расписка об отказе в приеме заявления.

Специалист отделения госкорпорации, принявший заявление, проверяет полноту пакета документов, принимаемых у заявителя для назначения денежной компенсации, а также сведений, полученных из информационных систем государственных органов или организаций, обеспечивает качество сканирования и соответствие электронных копий документов оригиналам, представленным заявителем.

При представлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия специалист отделения выдает расписку об отказе в приеме заявления.

Заявления о назначении денежной компенсации регистрируются в электронных журналах регистрации заявлений граждан о назначении выплат в отделении государственной корпорации.

Руководитель отделения государственной корпорации проверяет правильность расчета размера денежной компенсации, оформления проекта решения, удостоверяющего посредством ЭЦП специалиста отделения госкорпорации, после чего ЭМД передается в течение трех рабочих дней в филиалы государственной корпорации.

Филиал государственной корпорации в течение трех рабочих дней рассматривает поступивший ЭМД и проект решения, проверяет правильность расчета и оформления проекта решения, после чего направляет их в уполномоченный орган по назначению денежной компенсации.

При этом проект решения удостоверяется посредством ЭЦП руководителя филиала госкорпорации.

После получения документов от филиала госкорпорации специалист отдела (управления) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации в течение четырех рабочих дней:

рассматривает (проверяет правильность расчета, качество сканированных документов) поступившие из филиала Государственной корпорации ЭМД с электронным проектом решения;

возвращает в филиал государственной корпорации ЭМД с электронным проектом решения:

— при выявлении ошибок, допущенных государственной корпорацией, для дооформления в срок – пять рабочих дней;

— при необходимости для проверки достоверности представленного документа или истребования дополнительного документа – для дооформления в срок – 30 календарных дней.

Уведомление о необходимости дооформления документа (документов) на назначение с указанием причины направляется в отделение государственной корпорации.

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