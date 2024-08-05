Выплата на ребенка. Стало известно, кто и сколько получит на сборы к школе в РК

В этом году из фонда всеобуча выделяют 43 407 на одного ребенка. На эти деньги, к примеру, можно купить предметы канцелярии или же школьную форму. Получить эту выплату могут дети из семей, которые получают адресно-социальную помощь, дети-сироты, а также семьи, где доход родителей ниже среднего.

Для получения материальной помощи, родителям нужно обратиться к социальному педагогу школы с заявлением.

«В области порядка 10 с половиной тысяч детей в этом году получат помощь из фонда, порядка 90% выплат уже произведено. Выплата производится 1 раз в год в летний период, чтобы родители могли успешно подготовить ребенка к школе. Средства поступают на карт-счета родителей. Данная сумма является поддержкой семей, которые нуждаются в помощи, возможно семье потребуется больше средств для полного обеспечения, но это та поддержка, которая есть», — говорит пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

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