Постановлением правительства от 7 ноября 2025 года внесены изменения в Правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и смежные процедуры, сообщает Zakon.kz. Обновления синхронизируют правила с Налоговым кодексом и уточняют порядок учёта доходов, ролей агентов и мер взыскания задолженности.

Учёт доходов для ОППВ

При расчёте ОППВ учитываются все ежемесячные доходы работника , предусмотренные Налоговым кодексом.

, предусмотренные Налоговым кодексом. Не учитываются : выплаты из ст. 365 НК РК (не являющиеся доходом физлица), а также суммы, на которые уменьшаются доходы, облагаемые у источника выплаты.

: выплаты из ст. 365 НК РК (не являющиеся доходом физлица), а также суммы, на которые уменьшаются доходы, облагаемые у источника выплаты. Расходы на уплату ОППВ относятся к фонду оплаты труда агента (работодателя/плательщика).

Единые подходы к ОПВ/ОППВ/ОПВР

Поправки уточняют перечень выплат и доходов, с которых не удерживаются ОПВ в ЕНПФ, и которые не учитываются при исчислении ОППВ и обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) .

Платформенная занятость и «самозанятые»

Оператор интернет-платформы признаётся агентом по уплате ОПВ за физических лиц, оказывающих услуги/выполняющих работы через интернет-платформы и мобильные приложения.

признаётся за физических лиц, оказывающих услуги/выполняющих работы через интернет-платформы и мобильные приложения. Вводится новый статус: лица, применяющие специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых .

. Определены объект, ставка, порядок исчисления и сроки уплаты ОПВ для самозанятых на СНР.

Задолженность по пенсионным взносам: пороги и меры

Если образуется задолженность по ОПВ/ОППВ более 6 МРП , орган госдоходов в течение 5 рабочих дней направляет агенту уведомление о сумме долга (в части ОПВ работодателя) для последующего перечисления в ЕНПФ через Госкорпорацию.

, орган госдоходов направляет агенту о сумме долга (в части ОПВ работодателя) для последующего перечисления в ЕНПФ через Госкорпорацию. Агент обязан в течение 15 рабочих дней со дня вручения уведомления представить в орган госдоходов списки физических лиц , в пользу которых взыскивается задолженность по ОПВ/ОППВ.

обязан со дня вручения уведомления представить в орган госдоходов , в пользу которых взыскивается задолженность по ОПВ/ОППВ. Уведомление вручается лично под роспись либо иным способом, подтверждающим отправку и получение.

При непогашении долга свыше 6 МРП по ОПВ работодателя орган госдоходов через 10 рабочих дней после вручения уведомления приостанавливает расходные операции агента по банковским счетам и кассе.

Когда вступят в силу

Поправки начинают действовать с 1 января 2026 года.

Что это означает на практике: работодателям и операторам платформ необходимо актуализировать кадровые и расчётные политики, проверить классификацию выплат, настроить процессы удержания/перечисления взносов и мониторинг задолженности. Самозанятым на СНР — уточнить объект и сроки уплаты ОПВ, чтобы избежать санкций при достижении порога задолженности.

