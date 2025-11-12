Постановлением правительства от 7 ноября 2025 года внесены изменения в Правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и смежные процедуры, сообщает Zakon.kz. Обновления синхронизируют правила с Налоговым кодексом и уточняют порядок учёта доходов, ролей агентов и мер взыскания задолженности.
Учёт доходов для ОППВ
- При расчёте ОППВ учитываются все ежемесячные доходы работника, предусмотренные Налоговым кодексом.
- Не учитываются: выплаты из ст. 365 НК РК (не являющиеся доходом физлица), а также суммы, на которые уменьшаются доходы, облагаемые у источника выплаты.
- Расходы на уплату ОППВ относятся к фонду оплаты труда агента (работодателя/плательщика).
Единые подходы к ОПВ/ОППВ/ОПВР
Поправки уточняют перечень выплат и доходов, с которых не удерживаются ОПВ в ЕНПФ, и которые не учитываются при исчислении ОППВ и обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) .
Платформенная занятость и «самозанятые»
- Оператор интернет-платформы признаётся агентом по уплате ОПВ за физических лиц, оказывающих услуги/выполняющих работы через интернет-платформы и мобильные приложения.
- Вводится новый статус: лица, применяющие специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых.
- Определены объект, ставка, порядок исчисления и сроки уплаты ОПВ для самозанятых на СНР.
Задолженность по пенсионным взносам: пороги и меры
- Если образуется задолженность по ОПВ/ОППВ более 6 МРП, орган госдоходов в течение 5 рабочих дней направляет агенту уведомление о сумме долга (в части ОПВ работодателя) для последующего перечисления в ЕНПФ через Госкорпорацию.
- Агент обязан в течение 15 рабочих дней со дня вручения уведомления представить в орган госдоходов списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность по ОПВ/ОППВ.
- Уведомление вручается лично под роспись либо иным способом, подтверждающим отправку и получение.
- При непогашении долга свыше 6 МРП по ОПВ работодателя орган госдоходов через 10 рабочих дней после вручения уведомления приостанавливает расходные операции агента по банковским счетам и кассе.
Когда вступят в силу
Поправки начинают действовать с 1 января 2026 года.
Что это означает на практике: работодателям и операторам платформ необходимо актуализировать кадровые и расчётные политики, проверить классификацию выплат, настроить процессы удержания/перечисления взносов и мониторинг задолженности. Самозанятым на СНР — уточнить объект и сроки уплаты ОПВ, чтобы избежать санкций при достижении порога задолженности.
Семью с детьми эвакуировали. Что делать костанайцам после потопа нечистотами на дачах?
Заселение до Нового года: коттеджи по себестоимости предлагают костанайцам
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.