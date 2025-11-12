USD 525.28 EUR 607.85 RUB 6.47

Выплата пенсионных взносов. Что изменится для казахстанцев с 1 января 2026 года

Фото Н.Луговской/alau.kz

Постановлением правительства от 7 ноября 2025 года внесены изменения в Правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и смежные процедуры, сообщает Zakon.kz. Обновления синхронизируют правила с Налоговым кодексом и уточняют порядок учёта доходов, ролей агентов и мер взыскания задолженности.

Учёт доходов для ОППВ

  • При расчёте ОППВ учитываются все ежемесячные доходы работника, предусмотренные Налоговым кодексом.
  • Не учитываются: выплаты из ст. 365 НК РК (не являющиеся доходом физлица), а также суммы, на которые уменьшаются доходы, облагаемые у источника выплаты.
  • Расходы на уплату ОППВ относятся к фонду оплаты труда агента (работодателя/плательщика).

Единые подходы к ОПВ/ОППВ/ОПВР

Поправки уточняют перечень выплат и доходов, с которых не удерживаются ОПВ в ЕНПФ, и которые не учитываются при исчислении ОППВ и обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) .

Платформенная занятость и «самозанятые»

  • Оператор интернет-платформы признаётся агентом по уплате ОПВ за физических лиц, оказывающих услуги/выполняющих работы через интернет-платформы и мобильные приложения.
  • Вводится новый статус: лица, применяющие специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых.
  • Определены объект, ставка, порядок исчисления и сроки уплаты ОПВ для самозанятых на СНР.

Задолженность по пенсионным взносам: пороги и меры

  • Если образуется задолженность по ОПВ/ОППВ более 6 МРП, орган госдоходов в течение 5 рабочих дней направляет агенту уведомление о сумме долга (в части ОПВ работодателя) для последующего перечисления в ЕНПФ через Госкорпорацию.
  • Агент обязан в течение 15 рабочих дней со дня вручения уведомления представить в орган госдоходов списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность по ОПВ/ОППВ.
  • Уведомление вручается лично под роспись либо иным способом, подтверждающим отправку и получение.
  • При непогашении долга свыше 6 МРП по ОПВ работодателя орган госдоходов через 10 рабочих дней после вручения уведомления приостанавливает расходные операции агента по банковским счетам и кассе.

Когда вступят в силу

Поправки начинают действовать с 1 января 2026 года.

Что это означает на практике: работодателям и операторам платформ необходимо актуализировать кадровые и расчётные политики, проверить классификацию выплат, настроить процессы удержания/перечисления взносов и мониторинг задолженности. Самозанятым на СНР — уточнить объект и сроки уплаты ОПВ, чтобы избежать санкций при достижении порога задолженности.



