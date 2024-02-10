«Выплату 100 тысяч тенге от Минфина» пообещали казахстанцам

Мошенники распространяют в Facebook фейковое объявление от имени Минфина РК, в котором казахстанцам якобы обещают заплатить по 100 тыс. тенге. Интернет-пользователей призывают не верить этой информации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет StopFake.kz 9 февраля, в Сети снова появилась фейковая реклама о выплатах казахстанцам суммы в 100 тыс. тенге. Авторы объявления обещают гражданам некие «компенсации от государства». Никаких конкретных данных в рекламе не приводят, указывая только, что это якобы «возврат ранее оплаченных средств».

«На самом деле объявление фейковое. Это известная мошенническая схема. Чтобы получить доступ к денежным средствам потенциальных жертв, преступники создали страницу в Facebook от имени Министерства финансов Республики Казахстан. Никакой полезной информации тут нет, как нет и новостей ведомства», – отмечает StopFake.

Ни на одном из официальных веб-ресурсов Минфина РК сведений о каких-либо компенсациях в 100 тыс. тенге нет. По ссылке, которая размещена под объявлением, открывается сайт, на котором пользователям предлагают внести личные данные. Это уловка мошенников – так злоумышленники собирают информацию, чтобы украсть деньги с банковских счетов доверчивых граждан. Чтобы еще успешнее обманывать казахстанцев, преступники разместили под фейковым объявлением фальшивые комментарии, в которых несуществующие пользователи утверждают, будто действительно получили выплаты.

Казахстанцев убедительно просят не доверять подобным сообщениям и пользоваться только той информацией, которая содержится в официальных источниках.

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