Выплату «42 500 тенге» могут увеличить при второй волне коронавируса

Выплату в период потери работы из-за карантина планируют увеличить в Казахстане. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Будут приняты меры по сохранению и созданию рабочих мест за счет инфраструктурных проектов, продолжения «Дорожной карты занятости». В рамках программы «Енбек» планируется увеличить объем субсидируемых рабочих мест. При переходе на сокращенную занятость может быть внедрена компенсация либо субсидирование части заработной платы на уровне одной минимальной заработной платы. Для безработных в период карантина планируется внесение рекомендации по повышению выплаты в период потери работы«, — сообщил министр на правительственном часе в Мажилисе.

Нурымбетов рассказал о прогнозах на рынке труда в ближайшие пять лет.

«Ежегодный приток молодежи на рынке труда вырастет до 256 тысяч человек к 2025 году, ожидается прирост трудоспособного населения до 12,1 миллиона человек. Объемы создания рабочих мест в 2022 году будут недостаточными для обеспечения работой лиц трудоспособного возраста. Максимальный дефицит к 2025 году составит 87 тысяч рабочих мест. Поэтому в предстоящий период необходима дополнительная генерация рабочих мест», — заметил он.

Учитывая все эти вопросы, по его словам, повторное введение карантина может повлечь высвобождение работников и снижение их доходов.

Напомним, в период жестких карантинных ограничений граждане, потерявшие доход получали из Госфонда социального страхования выплату в размере 42 500 тенге в месяц.

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