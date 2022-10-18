Выплату пособия по уходу за ребенком в Казахстане продлят до полутора лет

Министерством труда и соцзащиты РК разработаны поправки в Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал «Открытые НПА».

Везде по тексту Правил назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, слова «одного года» заменены на «полутора лет».

В частности, в документе говорится:

«Пособие по уходу назначается со дня рождения по достижении ребенком возраста полутора лет, а в случаях усыновления (удочерения) ребёнка (детей) и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет — со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня принятия решения об установлении опеки (попечительства).

Проект доступен для обсуждения на портале «Открытые НПА» до 31 октября 2022г.

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