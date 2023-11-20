Выплаты, МЗП и соцпакет. Что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева

Прошел год с момента, как Касым-Жомарт Токаев выдвинул свою предвыборную программу Президента РК «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». В ней Глава государства обозначил ключевые направления развития республики в новый исторический период, сообщается на сайте primeminister.kz

В частности, в документе отражены планы по кардинальным изменениям в экономике, социальной сфере и региональной политике.

«Реформы станут эффективным ответом на чаяния народа и обеспечат устойчивость нашей страны в условиях беспрецедентных внешних вызовов», — говорится в предвыборной программе.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, главная цель — построить Справедливый Казахстан.

«Государство покончит с монополиями и обеспечит справедливое распределение доходов. Каждый, кто хочет и может трудиться, найдет достойную работу. Каждому, кто нуждается в помощи, будет оказана поддержка государства и общества», — обозначено в программе.

Редакция Primeminister.kz представляет серию материалов о конкретных результатах, достигнутых за год реализации Президентской предвыборной платформы. В первом материале речь пойдет об исполнении задач по дальнейшему развитию социальной сферы.

Буквально на днях Глава государства подписал законодательные поправки для запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд – детям» . В рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет . Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.

для с 1 января 2024 года проекта . В рамках него инвестиционного дохода Нацфонда будет распределяться между всеми детьми в возрасте . Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья. С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы увеличен с 60 тыс. до 70 тыс . тенге. Благодаря этому выросли денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников, занятых во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

с 60 тыс. до . тенге. Благодаря этому порядка наемных работников, занятых во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. Период выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличен с 1 года до 1,5 лет. По состоянию на 1 ноября т.г. порядка 632 тыс . родителей получили выплаты на сумму свыше 258 млрд тенге.

государственных пособий и социальных выплат По состоянию на 1 ноября т.г. порядка . родителей получили выплаты на сумму свыше тенге. Монетизирован гарантированный социальный пакет для детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи (АСП), который ранее выдавался в товарном виде. На 1 ноября т.г. дополнительная выплата назначена 182 тыс. детей на сумму 6 млрд тенге.

в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи (АСП), который ранее выдавался в товарном виде. На 1 ноября т.г. дополнительная выплата назначена детей на сумму тенге. Внедрена Цифровая карта семьи (ЦКС), которая предусматривает оказание господдержки в проактивном формате без необходимости обращения в различные инстанции. Так, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414, на которое необходимо ответить согласием. Оформление заявления и назначение пособия или выплаты производятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

Карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о более 6 млн семей.

ЦКС дает возможность без личного обращения оформить 10 видов пособий и социальных выплат:

соцвыплату по утрате трудоспособности;

соцвыплату по потере работы;

соцвыплату или пособие по потере кормильца;

пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

адресную социальную помощь;

единовременную выплату на погребение.

Через ЦКС также реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения, присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.

● В части реализации поручения по трудоустройству более 3,3 млн граждан до 2029 года ведется планомерная работа по созданию 450 тыс. новых рабочих мест, в том числе 200 тыс. (44%) — для молодежи. Трудоустройство осуществляется через нацпроекты, стимулирование предпринимательских инициатив, посредством субсидируемых рабочих мест, создаваемых государством, и т.д.

В целом акиматами утверждены региональные карты занятости, согласно которым планируется трудоустроить 911 тыс. человек. С начала года обеспечены работой уже более 847 тыс. человек, в том числе свыше 420 тыс. — из числа молодежи.

● Усилена система поддержки временно нетрудоустроенных граждан, в том числе за счет увеличения размеров социальных выплат по потере работы до 45% от дохода. По состоянию на 1 ноября ее получили 172,3 тыс. человек на сумму 37,8 млрд тенге.

● Для либерализации трудового законодательства и развития новых форм найма (дистанционной работы, гибкого рабочего графика, частичной занятости) с 1 июля текущего года введены соответствующие поправки. Так, официально появились следующие режимы: совместное трудоустройство, скользящий график работы, 4-дневная рабочая неделя по соглашению сторон (с правом чередования с 5-дневной или 6-дневной рабочей неделей) и платформенная занятость.

● Выдано более 9 тыс. грантов (до 400 МРП) предпринимателям из числа социально уязвимых групп населения, в том числе с особыми потребностями. Для получения гранта необходимо пройти обучение основам предпринимательства «Бастау Бизнес» через портал business.enbek.kz.

● Введена возможность оформления членов семей, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью 1-й группы, в качестве индивидуальных помощников с выплатой заработной платы и включением рабочего времени в трудовой стаж.

● В рамках усиления мер защиты внутреннего рынка труда, направленных в том числе на обеспечение интересов граждан РК, квота на привлечение иностранной рабочей силы в 2023 году была снижена на 21,5% по сравнению с прошлым годом.

● 36 организаций для детей-сирот трансформированы в центры поддержки детей.

● Принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.

Наряду с этим утверждены новые принципы работы психологической службы в организациях среднего образования, направленные на повышение эффективности и ответственности соответствующих специалистов.

В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы созданы центры психологической поддержки. Кроме того, деятельность педагога-психолога была цифровизирована — это позволило им работать точечно с детьми, нуждающимися в консультативной помощи.

● Принята Концепция государственной молодежной политики РК на 2023-2029 годы, предусматривающая расширение охвата молодых людей различными мерами господдержки, стимулирование предпринимательства молодежи, обеспечение трудоустройства и т.д.

● С 1 марта текущего года для молодых предпринимателей предусмотрена выдача микрокредитов под 2,5% годовых через АО «Аграрная кредитная корпорация». Принято 7,4 тыс. заявок, одобрено свыше 5,3 тыс. микрокредитов на сумму 24,1 млрд тенге.

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