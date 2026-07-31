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Выплаты на подготовку к школе увеличили: родителям рассказали, как получить помощь

— Сегодня, 09:45
Изображение для новости: Выплаты на подготовку к школе увеличили: родителям рассказали, как получить помощь

Сгенерировано ИИ


В Казахстане около 450 тысяч детей получат материальную помощь для подготовки к новому учебному году. Выплаты будут предоставляться с 1 августа по 30 сентября 2026 года в рамках фонда «Всеобуч».

Средства можно направить на приобретение школьной формы, обуви и необходимых учебных принадлежностей.

На поддержку детей предусмотрели 23 миллиарда тенге

На оказание помощи в местных бюджетах предусмотрено около 23 миллиардов тенге.

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Минимальный размер выплаты составляет 50 851 тенге на одного ребёнка. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. При наличии возможностей местного бюджета в отдельных регионах размер помощи может быть увеличен.

Кто может получить выплату

Поддержка предусмотрена для:

  • детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • школьников из малообеспеченных семей;
  • детей из семей, получающих адресную социальную помощь;
  • детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Куда обращаться родителям

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования, в которой обучается ребёнок, и предоставить соответствующие документы.

Помощь на подготовку к школе будут оказывать до 30 сентября 2026 года.



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