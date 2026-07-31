Выплаты на подготовку к школе увеличили: родителям рассказали, как получить помощь

В Казахстане около 450 тысяч детей получат материальную помощь для подготовки к новому учебному году. Выплаты будут предоставляться с 1 августа по 30 сентября 2026 года в рамках фонда «Всеобуч».
Средства можно направить на приобретение школьной формы, обуви и необходимых учебных принадлежностей.
На поддержку детей предусмотрели 23 миллиарда тенге
На оказание помощи в местных бюджетах предусмотрено около 23 миллиардов тенге.
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Минимальный размер выплаты составляет 50 851 тенге на одного ребёнка. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. При наличии возможностей местного бюджета в отдельных регионах размер помощи может быть увеличен.
Кто может получить выплату
Поддержка предусмотрена для:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- школьников из малообеспеченных семей;
- детей из семей, получающих адресную социальную помощь;
- детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Куда обращаться родителям
Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования, в которой обучается ребёнок, и предоставить соответствующие документы.
Помощь на подготовку к школе будут оказывать до 30 сентября 2026 года.
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