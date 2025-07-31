В преддверии 2025–2026 учебного года по всей стране продолжается подготовка школьников в рамках Фонда «Всеобуч». В этом году помощь будет оказана более 500 тысяч детям. Об этом сообщает пресс-служба минпросвещения РК.
Фонд традиционно поддерживает детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей и семей, получающих адресную социальную помощь. Кроме того, помощь предоставляется детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Средства перечисляются на картсчета родителей, что позволяет им самостоятельно купить школьную форму, обувь и канцтовары. В 2025 году минимальный размер помощи составляет 46 228 тенге на одного ребенка.
«Министерство просвещения выстроило прозрачный и удобный механизм предоставления помощи детям из социально уязвимых категорий. Во всех регионах уже началась реализация этой меры поддержки», — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.
Каждый год Фонд Всеобуча помогает тысячам детей начать учебу на равных, а родителям спокойно собрать ребенка в школу. Объем финансирования на эти цели в 2025 году сохранен на уровне прошлого года.
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