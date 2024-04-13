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Выплаты за погибший скот. Заявление Минсельхоза

Фотография для новости Выплаты за погибший скот. Заявление Минсельхоза

Фото Павла Лазарева/alau.kz

В результате принимаемых мер по минимизации потерь от подтоплений, совместными усилиями акиматов регионов и Министерства сельского хозяйства удалось отогнать на безопасное расстояние более 88 тыс. сельхозживотных.

По оперативным данным количество павших животных составляет 8,1 тыс. голов, в том числе МРС — 6 тыс. голов, КРС – 1,5 тыс., лошади – 514 голов.  Республиканский противоэпизоотический отряд продолжает усиленную работу по утилизации трупов животных в целях сохранения стабильной эпизоотической обстановки.

На сегодняшний день утилизировано 4,1 тыс. голов павших животных, по поручению Премьер-министра эта работа будет продолжаться в усиленном режиме.

Разработан и утвержден Республиканским штабом по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода алгоритм по выплате компенсаций владельцам павшего скота.

Для решения вопросов установки владельцев, определения ущерба и решения других, связанных с этим вопросов, в регионах местными исполнительными органами созданы комиссии по определению ущерба.

Владельцам сельхозживотных, павших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию с указанием данных по животным.

Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий.

Размер компенсации владельцам будет определен на основе данных, о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.

В целом, эпизоотическая ситуация в регионах, пострадавших от паводков, а также вопросы возмещения ущерба владельцам сельхозживотных находятся на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства.

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