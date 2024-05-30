Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление

Национальный банк Казахстана с 28 июня 2024 года выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 тыс. тенге нового дизайна образца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Нацбанка, это вторая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

«При этом в массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время», – говорится в заявлении.

О дизайне и форме денежного знака

ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

артефакт – украшение в виде фигуры барса на вершине горы (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, снежный барс как символ бесстрашия, могущества и красоты).

На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен барс. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:

«Щит» символизирует защиту ценностей, древний символ – четыре стороны света, солярный знак в центре – символ созидательной энергии и жизни.

Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт – голова барса с грифонами в пасти (Берельские курганы

«Долина Царей», 8-7 вв до н. э., ВКО, элемент украшения, символ целеустремленности и силы). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещен ландшафтный вид гор Заилийского Алатау.

О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот

Новые банкноты номиналом 10 тыс. тенге поступят в обращение с 28 июня 2024 года и в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 10 тыс. тенге образца 2012 года (далее – банкнота старого образца).

То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, то есть до 28 июня 2029 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать их бессрочно.

Банкноты нового образца (2024 года) и банкноты старого образца (2012 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.

В Нацбанке подчеркнули, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Ранее заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов в кулуарах Сената 22 мая дал рекомендации казахстанцам на фоне планируемого выхода новой 10-тысячной купюры.

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