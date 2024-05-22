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Выпуск новых купюр. Когда нужно менять старые банкноты, рассказали в Нацбанке

Фотография для новости Выпуск новых тенге: когда нужно менять старые, рассказали в Нацбанке

Фото alau.kz/Н.Луговской

Национальный банк Казахстана начал поэтапный выпуск новой серии банкнот. Как долго будут действительны нынешние купюры, в кулуарах Сената рассказал заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, передает Tengrinews.kz.

В декабре прошлого года вышли в обращение пятитысячные банкноты новой серии «Сакский стиль». Этим летом года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге, в связи с чем журналисты поинтересовались: как долго будут действительны старые купюры?

Отвечая на вопросы, Баймагамбетов заверил: бежать и сдавать нынешние купюры не требуется.

«Известно, что мы не ограничиваем время обмена этих купюр — в этом плане можно в любое время обратиться. И бежать, что якобы нужно в течении одного дня все это сделать — это не правда», — сказал зампред Нацбанка.

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