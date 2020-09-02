Выпуск ТВ-новостей 01.09.20

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COVID-2019 в Казахстане
105944 - зарегистрированно
97371 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3418 - в Костанайской области
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