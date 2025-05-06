Жаңалықтар - 02.05.25 - видео https://youtu.be/WUmfpMq6j3Y
Выпуск ТВ-новостей — 02.05.25 — видео
Казахстанцы могут стать очередниками на выдачу жилья, получив статус нуждающихся в недвижимости. Однако это не...
Комитет государственных доходов МФ РК продолжает внедрение человекоцентричного подхода и повышения качества оказываемых государственных услуг....
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