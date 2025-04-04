Как в Казахстане планируют бороться с опасной ездой водителей самокатов, рассказал председатель Комитета административной полиции...
Выпуск ТВ-новостей — 03.04.25 — видео
Жаңалықтар - 03.04.25 - видео https://youtu.be/O60eYqK6loY
Прогноз погоды по Казахстану на 5-6 апреля представили синоптики Казгидромета. В предстоящие дни на большей...
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