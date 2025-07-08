С 1 августа США вводят пошлину в размере 25% на товары из Казахстана, помимо отраслевых...
Выпуск ТВ-новостей — 03.07.25 — видео
В Костанайской области завершен масштабный ремонт важного дорожного объекта — автомобильной дороги республиканского значения А-21...
Прогноз погоды по Казахстану на 8-10 июля представили синоптики Казгидромета. С прохождением атмосферных фронтальных разделов...
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