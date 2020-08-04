Выпуск ТВ-новостей 03.08.20

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
93820 - зарегистрированно
65132 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2853 - в Костанайской области
Tags: Алау антикоррупционная служба ДТП Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область новости общество оперативный штаб религиозная деятельность ремонт дорог российские врачи РТН спонсорская помощь цветочный двор