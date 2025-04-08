Выпуск ТВ-новостей — 04.04.25 — видео

С начала марта по пятое апреля в Костанае зафиксировали 12 жалоб горожан на крыс в...

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