Жаңалықтар - 04.07.25 - видео https://youtu.be/euWQ7NAWEI0
Выпуск ТВ-новостей — 04.07.25 — видео
Некоторые маршруты требуют передачи их в ведение областного уровня. Об этом сообщил заместитель акима Костаная...
Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 июля представили синоптики Казгидромета. Под влиянием поля повышенного давления...
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