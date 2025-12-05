Срывают замки и рвут провода: В Костанайской области вандалы охотятся за подсветкой домов
В Лисаковске неизвестные повредили декоративную подсветку многоэтажного дома в седьмом микрорайоне. Инцидент произошёл в доме...
Выпуск ТВ-новостей — 04.12.25 — видео
