Выпуск ТВ-новостей 05.08.20

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COVID-2019 в Казахстане
95942 - зарегистрированно
68871 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2953 - в Костанайской области
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