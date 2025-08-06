В этом году в Казахстане изменили правила начисления декретных выплат. Реформа уже вступила в законную...
Выпуск ТВ-новостей — 05.08.25 — видео
Дело № 1049 - Нападение на несовершеннолетнего, подозреваемый в вымогательстве, ночная погоня-видео https://youtu.be/NAL5ula9btY
С 2027 года в Казахстане начнется поэтапное повышение ставок взносов государства на обязательное социальное медицинское...
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