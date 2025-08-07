USD 539.38 EUR 629.46 RUB 6.76

Выпуск ТВ-новостей — 06.08.25

— Сегодня, 16:17
Изображение для новости: Выпуск ТВ-новостей — 06.08.25

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской

Выпуск ТВ-новостей — 06.08.25-видео





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.