 Ya Metrika Fast
USD 541.63 EUR 632.24 RUB 6.61

Выпуск ТВ-новостей — 06.10.25

— Сегодня, 17:14
Изображение для новости: Выпуск ТВ-новостей — 06.10.25

Фото пресс-службы ДЧС

Выпуск ТВ-новостей — 06.10.25-видео





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.