Выпуск ТВ-новостей 07.07.20

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COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области
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