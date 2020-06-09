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  3. Выпуск ТВ-новостей 08.06.20

Выпуск ТВ-новостей 08.06.20

COVID-2019 в Казахстане

13074 - зарегистрированно

7737 - выздоровевших

58 - летальных случаев

205(+3) - в Костанайской области

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